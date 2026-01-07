Скидки
Расписание матчей КХЛ на 7 января 2026 года

Сегодня, 7 января, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 7 января 2026 года (время московское):

14:00. «Шанхайские Драконы» — «Амур»;
14:00. «Сочи» — «Динамо» Москва;
17:00. СКА — «Лада».

На первом месте в Западной конференции КХЛ идёт ярославский «Локомотив». На счету железнодорожников 59 набранных очков после 44 сыгранных матчей. На Востоке лидерство удерживает магнитогорский «Металлург» с 66 баллами по итогам 41 встречи.

Завтра, 8 января, в КХЛ пройдут шесть матчей.

