Расписание матчей ВХЛ на 7 января 2026 года

Сегодня, 7 января, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата ВХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей ВХЛ на 7 января 2025 года (время московское):

9:00. «Металлург» Новокузнецк — АКМ;
13:00. «Динамо-Алтай» — «Рязань-ВДВ»;
13:00. «Торпедо-Горький» — «Звезда»;
17:00. СКА-ВМФ — ЦСК ВВС;
17:00. «Динамо» СПб — «Барс».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра» с 64 набранными очками по итогам 40 сыгранных матчей. Вторым идёт «Металлург» с 63 баллами после 38 игр. Замыкает тройку лидеров «Нефтяник» с 56 очками, набранными в 38 матчах.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

