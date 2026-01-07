Расписание матчей МХЛ на 7 января 2026 года

Сегодня, 7 января, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 7 января 2025 года (время московское):

11:00. «Стальные лисы» — «Молот»;

13:00. «Локо-76» — «Красноярские Рыси»;

13:00. «Динамо» СПб — «Динамо» М;

17:00. «Красная Машина-Юниор» — «Амурские Тигры».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 65 очками после 36 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 54 очка после 36 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.