Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сиэтл Кракен – Бостон Брюинз, результат матча 7 января 2025, счет 7:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Сиэтл» обыграл дома «Бостон» в НХЛ, у Задорова и Хуснутдинова по ассисту
Комментарии

В ночь с 6 на 7 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Клаймэт Пледж-Арены» (Сиэтл, США) и закончилась победой хозяев со счётом 7:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
7 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Эберле (Бенирс, Данн) – 08:50 (pp)     1:1 Пастрняк (Задоров, Хуснутдинов) – 12:47     2:1 Каттон (Макканн, Эванс) – 22:48     2:2 Пастрняк (Макэвой, Линдхольм) – 26:28     3:2 Майерс (Картье) – 38:23     4:2 Макканн (Данн, Бенирс) – 39:59 (pp)     5:2 Какко (Годро, Стивенсон) – 50:21     6:2 Каттон – 54:20 (pp)     6:3 Лорей (Заха, Арвидссон) – 54:50     6:4 Арвидссон (Миттельштадт, Стивз) – 57:38 (pp)     7:4 Какко – 59:48    

В составе хозяев шайбы забросили Джордан Эберле, Беркли Каттон (2), Бен Майерс, Джаред Макканн и Каапо Какко (2).

В составе гостей голы записали на свой счёт Давид Пастрняк (2), Мэйсон Лорей и Виктор Арвидссон. Российские хоккеисты Никита Задоров и Марат Хуснутдинов отметились ассистами.

В следующей встрече «Сиэтл Кракен» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» 9 января. «Бостон Брюинз» встретится на своём льду с «Калгари Флэймз» 9 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
Ассистентский покер Свечникова помог «Каролине» обыграть «Даллас» в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android