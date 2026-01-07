«Сиэтл» обыграл дома «Бостон» в НХЛ, у Задорова и Хуснутдинова по ассисту
В ночь с 6 на 7 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Клаймэт Пледж-Арены» (Сиэтл, США) и закончилась победой хозяев со счётом 7:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
7 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Эберле (Бенирс, Данн) – 08:50 (pp) 1:1 Пастрняк (Задоров, Хуснутдинов) – 12:47 2:1 Каттон (Макканн, Эванс) – 22:48 2:2 Пастрняк (Макэвой, Линдхольм) – 26:28 3:2 Майерс (Картье) – 38:23 4:2 Макканн (Данн, Бенирс) – 39:59 (pp) 5:2 Какко (Годро, Стивенсон) – 50:21 6:2 Каттон – 54:20 (pp) 6:3 Лорей (Заха, Арвидссон) – 54:50 6:4 Арвидссон (Миттельштадт, Стивз) – 57:38 (pp) 7:4 Какко – 59:48
В составе хозяев шайбы забросили Джордан Эберле, Беркли Каттон (2), Бен Майерс, Джаред Макканн и Каапо Какко (2).
В составе гостей голы записали на свой счёт Давид Пастрняк (2), Мэйсон Лорей и Виктор Арвидссон. Российские хоккеисты Никита Задоров и Марат Хуснутдинов отметились ассистами.
В следующей встрече «Сиэтл Кракен» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» 9 января. «Бостон Брюинз» встретится на своём льду с «Калгари Флэймз» 9 января.
