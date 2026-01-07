«Сиэтл» обыграл дома «Бостон» в НХЛ, у Задорова и Хуснутдинова по ассисту

В ночь с 6 на 7 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Клаймэт Пледж-Арены» (Сиэтл, США) и закончилась победой хозяев со счётом 7:4.

В составе хозяев шайбы забросили Джордан Эберле, Беркли Каттон (2), Бен Майерс, Джаред Макканн и Каапо Какко (2).

В составе гостей голы записали на свой счёт Давид Пастрняк (2), Мэйсон Лорей и Виктор Арвидссон. Российские хоккеисты Никита Задоров и Марат Хуснутдинов отметились ассистами.

В следующей встрече «Сиэтл Кракен» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» 9 января. «Бостон Брюинз» встретится на своём льду с «Калгари Флэймз» 9 января.