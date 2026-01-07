Капитан «Ак Барса» Марченко отметил прогресс защитника Степана Терехова

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко высказался о прогрессе своего коллеги по амплуа и одноклубника Степана Терехова в нынешнем сезоне.

«Новый год хорошо провёл, на рабочий лад перестроился. Вторую игру уже играем, тренируемся со 2 января, всё в рабочем режиме. Настрой в команде позитивный.

Дополнительная нагрузка в связи с травмами? Как сказать, плюс-минус мы играем примерно одно и то же игровое время, все защитники, Степан Терехов включился, в составе, он здорово выступает.

Помогать ему? Он самодостаточный игрок. Разговариваем, конечно, но он и сам неплохую игру показывает», – сказал Марченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.