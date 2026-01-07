Илья Сорокин вышел на первое место по «сухарям» в истории «Нью-Йорк Айлендерс»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин вышел на первое место по количеству матчей без пропущенных шайб в истории франшизы, сообщает пресс-служба клуба.

По этому показателю Сорокин обошёл бывшего вратаря Гленна Реша, у которого было 25 «сухих» матчей за «островитян». У россиянина таких игр теперь 26. Примечательно, что на четвёртой строчке в данном списке находится ещё один представитель России и действующий вратарь «Айлендерс» Семён Варламов, у которого 16 матчей «на ноль».

Рекордным стал матч «Айлендерс» с «Нью-Джерси Дэвилз» (9:0). В нём Сорокин отразил все 44 броска по своим воротам.