Илья Сорокин вышел на первое место по количеству шат-аутов в сезоне-2025/2026 НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин вышел в лидеры НХЛ по количеству «сухих» матчей в текущем сезоне. В ночь с 6 на 7 января мск голкипер «островитян» оформил четвёртый шат-аут в регулярном чемпионате — 2025/2026 и помог своей команде разгромить «Нью-Джерси Дэвилз» (9:0), отразив все 44 броска в створ.

Также четыре шат-аута в текущем сезоне в активе ещё одного вратаря — голкипера «Миннесоты Уайлд» Йеспера Валльстедта.

В пятёрку лучших по этому показателю с тремя «сухарями» входят Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Филип Густавссон («Миннесота») и Джоэль Хофер («Сент-Луис Блюз»).

