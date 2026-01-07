Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Сорокин вышел на первое место по количеству шат-аутов в сезоне-2025/2026 НХЛ

Илья Сорокин вышел на первое место по количеству шат-аутов в сезоне-2025/2026 НХЛ
Комментарии

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин вышел в лидеры НХЛ по количеству «сухих» матчей в текущем сезоне. В ночь с 6 на 7 января мск голкипер «островитян» оформил четвёртый шат-аут в регулярном чемпионате — 2025/2026 и помог своей команде разгромить «Нью-Джерси Дэвилз» (9:0), отразив все 44 броска в створ.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
9 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Барзал (Пулок, Шефер) – 01:08     2:0 Дюклер (Пелеч) – 04:01     3:0 Дюклер (Сизикас) – 13:31     4:0 Дюклер (Барзал, Деанджело) – 23:29     5:0 Хольмстрём (Барзал, Пулок) – 31:12     6:0 Сизикас – 41:34     7:0 Деанджело (Дюклер, Шабанов) – 51:28     8:0 Ритчи (Деанджело) – 58:36     9:0 Сизикас (Дюклер, Мейфилд) – 59:02    

Также четыре шат-аута в текущем сезоне в активе ещё одного вратаря — голкипера «Миннесоты Уайлд» Йеспера Валльстедта.

В пятёрку лучших по этому показателю с тремя «сухарями» входят Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Филип Густавссон («Миннесота») и Джоэль Хофер («Сент-Луис Блюз»).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Илья Сорокин подарил Овечкину свою клюшку

Материалы по теме
Видео
44 сейва Сорокина и пас Шабанова помогли «Айлендерс» всухую разгромить «Нью-Джерси»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android