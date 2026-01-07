Илья Сорокин вышел на первое место по количеству шат-аутов в сезоне-2025/2026 НХЛ
Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин вышел в лидеры НХЛ по количеству «сухих» матчей в текущем сезоне. В ночь с 6 на 7 января мск голкипер «островитян» оформил четвёртый шат-аут в регулярном чемпионате — 2025/2026 и помог своей команде разгромить «Нью-Джерси Дэвилз» (9:0), отразив все 44 броска в створ.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
9 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Барзал (Пулок, Шефер) – 01:08 2:0 Дюклер (Пелеч) – 04:01 3:0 Дюклер (Сизикас) – 13:31 4:0 Дюклер (Барзал, Деанджело) – 23:29 5:0 Хольмстрём (Барзал, Пулок) – 31:12 6:0 Сизикас – 41:34 7:0 Деанджело (Дюклер, Шабанов) – 51:28 8:0 Ритчи (Деанджело) – 58:36 9:0 Сизикас (Дюклер, Мейфилд) – 59:02
Также четыре шат-аута в текущем сезоне в активе ещё одного вратаря — голкипера «Миннесоты Уайлд» Йеспера Валльстедта.
В пятёрку лучших по этому показателю с тремя «сухарями» входят Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Филип Густавссон («Миннесота») и Джоэль Хофер («Сент-Луис Блюз»).
