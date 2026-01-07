Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Якупов: чем ближе матчи к тёплой погоде, тем плотнее и сильнее будет игра

Якупов: чем ближе матчи к тёплой погоде, тем плотнее и сильнее будет игра
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о приближающемся плей-офф Фонбет КХЛ.

«Хорошие, позитивные эмоции. Боевая игра, с командой, которая была выше нас в таблице, с одним из лидеров конференции. Важно было укрепить свои знания, победить и подняться выше. Не то чтобы особые эмоции против лидеров, просто это хороший экзамен всегда для команды, коллектива, когда ты играешь против команд повыше тебя чуть-чуть. Дополнительная мотивация в том числе, потому что и мы сами хотим выше в таблице быть и от игры к игре прибавлять.

Нравится ли мне стиль игр как в плей-офф? Мы в любом случае к нему придём, плей-офф начнётся, будет такой же хоккей, лучше быть к нему готовым. Такой силовой хоккей в матчах на вылет будет всегда, нужно понимать. Чем дальше ты идёшь, чем ближе матчи к тёплой погоде, тем плотнее и сильнее будет игра. И там уже где-то на усталости, но концентрация всё равно должна быть, чтобы была возможность выполнять установку на 100%», – сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Шипачёв набрал 1000-е очко, но судьи отменили гол! Итоги дня в КХЛ
Видео
Шипачёв набрал 1000-е очко, но судьи отменили гол! Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android