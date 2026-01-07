Якупов: чем ближе матчи к тёплой погоде, тем плотнее и сильнее будет игра

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о приближающемся плей-офф Фонбет КХЛ.

«Хорошие, позитивные эмоции. Боевая игра, с командой, которая была выше нас в таблице, с одним из лидеров конференции. Важно было укрепить свои знания, победить и подняться выше. Не то чтобы особые эмоции против лидеров, просто это хороший экзамен всегда для команды, коллектива, когда ты играешь против команд повыше тебя чуть-чуть. Дополнительная мотивация в том числе, потому что и мы сами хотим выше в таблице быть и от игры к игре прибавлять.

Нравится ли мне стиль игр как в плей-офф? Мы в любом случае к нему придём, плей-офф начнётся, будет такой же хоккей, лучше быть к нему готовым. Такой силовой хоккей в матчах на вылет будет всегда, нужно понимать. Чем дальше ты идёшь, чем ближе матчи к тёплой погоде, тем плотнее и сильнее будет игра. И там уже где-то на усталости, но концентрация всё равно должна быть, чтобы была возможность выполнять установку на 100%», – сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.