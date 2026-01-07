Скидки
Якупов: всегда приятно приезжать в Казань, мне нравится этот город, живу здесь, тут семья

Комментарии

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, что всегда с удовольствием приезжает в Казань, так как именно в этом городе он проживает вместе со своей семьёй.

«В Казань всегда очень приятно приезжать. Мне нравится этот город, я здесь живу, у меня здесь семья. Очень рад, что мы здесь играем и остаёмся. Новый год здесь отмечал, за городом, с сестрой, родителями.

С хоккеистами не виделись, их хватает в моей жизни, часто видимся. Поэтому все друг от друга отдыхали. Кто-то, может, и встречал в кругу знакомых, но я чисто в кругу семьи», – сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

