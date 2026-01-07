Скидки
«Сочи» — «Динамо» Москва: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 7 января, в рамках Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдёт матч между «Сочи» и московским «Динамо». Встреча состоится в Сочи на стадионе «Большой» и начнётся в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

07 января 2026, среда. 14:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Динамо М
Москва
«Сочи» и «Динамо» дважды сыграли друг с другом в текущем сезоне КХЛ. В первом матче, проходившем в Москве, победу одержали сочинцы, обыграв соперника в серии буллитов — 3:2. Вторая игра состоялась 5 января, и в ней также триумфатором стал «Сочи» (2:0).

«Динамо» занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ с 52 очками после 42 матчей, «Сочи» идёт 10-м с 32 баллами по итогам 39 встреч.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Топ-события среды: «Барселона» против «Атлетика», Мирра в Брисбене, хоккей и НБА
