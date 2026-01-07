СКА — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 7 января, в рамках Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдёт матч между санкт-петербургским СКА и тольяттинской «Ладой». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и начнётся в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ 07 января 2026, среда. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Лада Тольятти

СКА и «Лада» дважды играли друг с другом в текущем сезоне КХЛ. В обоих случаях победу одержали петербургские армейцы. В домашней игре СКА разгромил соперника 6:1, а в гостевой встрече выиграл со счётом 3:0.

СКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 47 очками после 39 матчей, «Лада» идёт 11-й с 26 баллами по итогам 42 встреч.