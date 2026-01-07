Передача Орлова помогла «Сан-Хосе» одолеть «Коламбус», у Воронкова и Марченко по ассисту

В ночь с 6 на 7 января мск на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.

Результативными передачами отметились три российских хоккеиста — защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов, нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко и его одноклубник Дмитрий Воронков.