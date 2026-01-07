Скидки
Сан-Хосе Шаркс — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 7 января 2026, счет 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Передача Орлова помогла «Сан-Хосе» одолеть «Коламбус», у Воронкова и Марченко по ассисту
Комментарии

В ночь с 6 на 7 января мск на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Регенда (Веннберг, Тоффоли) – 19:11     2:0 Веннберг (Эклунд, Орлов) – 24:14 (pp)     2:1 Веренски (Воронков, Марченко) – 39:15     3:1 Остапчук – 55:16     3:2 Монахан (Проворов) – 56:05     4:2 Ферраро (Веннберг) – 57:46     5:2 Селебрини (Граф, Ферраро) – 58:31    

Результативными передачами отметились три российских хоккеиста — защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов, нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко и его одноклубник Дмитрий Воронков.

Комментарии
