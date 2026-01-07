Форвард «Айлендерс» Барзал высказался о рекорде Ильи Сорокина по «сухарям»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал высказался об установлении российским вратарём команды Ильёй Сорокиным рекорда франшизы по количеству матчей «на ноль». Канадский форвард отметил профессионализм голкипера.

«Он работает больше всех из тех, кого я когда-либо встречал, каждый день. Выходной или тренировка, для него нет разницы. Он последний, кто остаётся на льду, и это вдохновляет», — приводит слова Барзала

Islanders Videos в социальной сети X.

Рекордным стал матч «Айлендерс» с «Нью-Джерси Дэвилз» (9:0). В нём Сорокин отразил все 44 броска по своим воротам. Предыдущим обладателем рекорда был бывший вратарь Гленн Реш, у которого было 25 «сухих» матчей за «островитян». У россиянина таких игр теперь 26.