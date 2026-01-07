Форвард «Айлендерс» Барзал высказался о рекорде Ильи Сорокина по «сухарям»
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал высказался об установлении российским вратарём команды Ильёй Сорокиным рекорда франшизы по количеству матчей «на ноль». Канадский форвард отметил профессионализм голкипера.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
9 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Барзал (Пулок, Шефер) – 01:08 2:0 Дюклер (Пелеч) – 04:01 3:0 Дюклер (Сизикас) – 13:31 4:0 Дюклер (Барзал, Деанджело) – 23:29 5:0 Хольмстрём (Барзал, Пулок) – 31:12 6:0 Сизикас – 41:34 7:0 Деанджело (Дюклер, Шабанов) – 51:28 8:0 Ритчи (Деанджело) – 58:36 9:0 Сизикас (Дюклер, Мейфилд) – 59:02
«Он работает больше всех из тех, кого я когда-либо встречал, каждый день. Выходной или тренировка, для него нет разницы. Он последний, кто остаётся на льду, и это вдохновляет», — приводит слова Барзала
Islanders Videos в социальной сети X.
Рекордным стал матч «Айлендерс» с «Нью-Джерси Дэвилз» (9:0). В нём Сорокин отразил все 44 броска по своим воротам. Предыдущим обладателем рекорда был бывший вратарь Гленн Реш, у которого было 25 «сухих» матчей за «островитян». У россиянина таких игр теперь 26.
