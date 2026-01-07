Рекордный «сухарь» Сорокина в «Айлендерс», уверенная победа Медведева. Главное к утру

Российский вратарь Илья Сорокин вышел на первое место по «сухарям» в истории «Нью-Йорк Айлендерс», российский теннисист Даниил Медведев уверенно обыграл в двух сетах американца Фрэнсиса Тиафо и вышел в 1/4 финала турнира в Брисбене, стало известно, кто является приоритетным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».