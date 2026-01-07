Рекордный «сухарь» Сорокина в «Айлендерс», уверенная победа Медведева. Главное к утру
Российский вратарь Илья Сорокин вышел на первое место по «сухарям» в истории «Нью-Йорк Айлендерс», российский теннисист Даниил Медведев уверенно обыграл в двух сетах американца Фрэнсиса Тиафо и вышел в 1/4 финала турнира в Брисбене, стало известно, кто является приоритетным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Илья Сорокин вышел на первое место по «сухарям» в истории «Нью-Йорк Айлендерс».
- Даниил Медведев уверенно обыграл Фрэнсиса Тиафо и вышел в 1/4 финала турнира в Брисбене.
- Стало известно, кто является приоритетным кандидатом на пост главного тренера «МЮ».
- Анна Калинская проиграла Джессике Пегуле во втором круге турнира в Брисбене.
- Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг «пятисотника» в Брисбене.
- Два ассиста Кучерова и 30 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить «Колорадо».
- Антуан Семеньо перешёл в «Манчестер Сити» за € 75 млн — Фабрицио Романо.
- 44 сейва Сорокина и пас Шабанова помогли «Айлендерс» всухую разгромить «Нью-Джерси».
- Илья Сорокин вышел на первое место по количеству шат-аутов в сезоне-2025/2026 НХЛ.
- Егор Замула подписал контракт с «Коламбусом» до конца сезона-2025/2026.
- Сборная Алжира переиграла команду ДР Конго и вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций.
- Сборная Кот-д'Ивуара разгромила команду Буркина-Фасо и вышла в 1/4 финала Кубка Африки.
