Главная Хоккей Новости

7 января главные новости спорта, хоккей, НХЛ, теннис, ATP, WTA, футбол, АПЛ, трансферы, КАН

Рекордный «сухарь» Сорокина в «Айлендерс», уверенная победа Медведева. Главное к утру
Комментарии

Российский вратарь Илья Сорокин вышел на первое место по «сухарям» в истории «Нью-Йорк Айлендерс», российский теннисист Даниил Медведев уверенно обыграл в двух сетах американца Фрэнсиса Тиафо и вышел в 1/4 финала турнира в Брисбене, стало известно, кто является приоритетным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Илья Сорокин вышел на первое место по «сухарям» в истории «Нью-Йорк Айлендерс».
  2. Даниил Медведев уверенно обыграл Фрэнсиса Тиафо и вышел в 1/4 финала турнира в Брисбене.
  3. Стало известно, кто является приоритетным кандидатом на пост главного тренера «МЮ».
  4. Анна Калинская проиграла Джессике Пегуле во втором круге турнира в Брисбене.
  5. Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг «пятисотника» в Брисбене.
  6. Два ассиста Кучерова и 30 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить «Колорадо».
  7. Антуан Семеньо перешёл в «Манчестер Сити» за € 75 млн — Фабрицио Романо.
  8. 44 сейва Сорокина и пас Шабанова помогли «Айлендерс» всухую разгромить «Нью-Джерси».
  9. Илья Сорокин вышел на первое место по количеству шат-аутов в сезоне-2025/2026 НХЛ.
  10. Егор Замула подписал контракт с «Коламбусом» до конца сезона-2025/2026.
  11. Сборная Алжира переиграла команду ДР Конго и вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций.
  12. Сборная Кот-д'Ивуара разгромила команду Буркина-Фасо и вышла в 1/4 финала Кубка Африки.
