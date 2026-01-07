Скидки
Хоккей Новости

Илья Сорокин стал лидером НХЛ по количеству «сухарей» с 40+ сейвами с 1955 года

Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин вышел на первое место в НХЛ по количеству матчей без пропущенных шайб, в которых отразил 40 и более бросков по своим воротам, при подсчёте статистики с сезона-1955/1956. На счету россиянина теперь семь таких игр, сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети X.

По данному показателю Сорокин обошёл бывшего вратаря «Оттавы Сенаторз» Крэйга Андерсона, экс-голкипера «Аризоны Койотс» Майка Смита, а также действующих стражей ворот «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Айлендерс» Джонатана Квика и Семёна Варламова. У всех из них по шесть таких матчей.

Рекордным стал матч «Айлендерс» с «Нью-Джерси Дэвилз» (9:0). В нём Сорокин отразил все 44 броска по своим воротам.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
9 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Барзал (Пулок, Шефер) – 01:08     2:0 Дюклер (Пелеч) – 04:01     3:0 Дюклер (Сизикас) – 13:31     4:0 Дюклер (Барзал, Деанджело) – 23:29     5:0 Хольмстрём (Барзал, Пулок) – 31:12     6:0 Сизикас – 41:34     7:0 Деанджело (Дюклер, Шабанов) – 51:28     8:0 Ритчи (Деанджело) – 58:36     9:0 Сизикас (Дюклер, Мейфилд) – 59:02    
