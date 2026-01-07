Илья Сорокин стал лидером НХЛ по количеству «сухарей» с 40+ сейвами с 1955 года

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин вышел на первое место в НХЛ по количеству матчей без пропущенных шайб, в которых отразил 40 и более бросков по своим воротам, при подсчёте статистики с сезона-1955/1956. На счету россиянина теперь семь таких игр, сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети X.

По данному показателю Сорокин обошёл бывшего вратаря «Оттавы Сенаторз» Крэйга Андерсона, экс-голкипера «Аризоны Койотс» Майка Смита, а также действующих стражей ворот «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Айлендерс» Джонатана Квика и Семёна Варламова. У всех из них по шесть таких матчей.

Рекордным стал матч «Айлендерс» с «Нью-Джерси Дэвилз» (9:0). В нём Сорокин отразил все 44 броска по своим воротам.