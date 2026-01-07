Результаты матчей НХЛ на 7 января 2026 года

В ночь на 7 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 7 января 2026 года:

«Баффало Сэйбрз» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:3;

«Филадельфия Флайерз» — «Анахайм Дакс» — 5:2;

«Каролина Харрикейнз» — «Даллас Старз» — 6:3:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» — 4:2;

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 4:1;

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 9:0;

«Виннипег Джетс» — «Вегас Голден Найтс» — 3:4 ОТ;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Нэшвилл Предаторз» — 6:2;

«Сан-Хосе Шаркс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 5:2;

«Сиэтл Кракен» — «Бостон Брюинз» — 7:4.