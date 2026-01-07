Никита Кучеров провёл 300-й матч в НХЛ, в которых набрал 2+ очка

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сыграл 300-й матч в НХЛ, в котором набрал два и более очка, сообщает пресс-служба лиги в социальной сети X.

Кучеров — второй игрок «Тампа-Бэй», проведший 300 и более таких матчей. Первым был ныне выступающий за «Нэшвилл Предаторз» нападающий Стивен Стэмкос, на счету которого 307 игр с двумя и более очками за «молний».

Юбилейным матчем стала игра регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» (4:2), в ней Кучеров сумел отметиться двумя результативными передачами.

В текущем сезоне на счету Кучерова 61 (20+41) набранное очко по итогам 38 сыгранных матчей.