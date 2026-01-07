Никита Кучеров провёл 300-й матч в НХЛ, в которых набрал 2+ очка
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сыграл 300-й матч в НХЛ, в котором набрал два и более очка, сообщает пресс-служба лиги в социальной сети X.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 19:48 (pp) 1:1 Келли (Бардаков, Соловьёв) – 23:22 1:2 Нельсон (Макар) – 29:31 2:2 Гиргенсонс (Гурд, Хольмберг) – 37:22 3:2 Хагель (Крозье, Кучеров) – 48:31 4:2 Чирелли (Хагель, Рэддиш) – 58:35
Кучеров — второй игрок «Тампа-Бэй», проведший 300 и более таких матчей. Первым был ныне выступающий за «Нэшвилл Предаторз» нападающий Стивен Стэмкос, на счету которого 307 игр с двумя и более очками за «молний».
Юбилейным матчем стала игра регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» (4:2), в ней Кучеров сумел отметиться двумя результативными передачами.
В текущем сезоне на счету Кучерова 61 (20+41) набранное очко по итогам 38 сыгранных матчей.
Комментарии
