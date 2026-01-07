Макдэвид набрал очки в 16-м матче подряд, по количеству таких серий он четвёртый в НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид продлил свою результативную серию, на протяжении которой набирал хотя бы одно очко за игру в НХЛ, до 16 матчей подряд. Это уже четвёртая подобная серия в карьере форварда, по этому показателю он вышел на четвёртое место в истории лиги, сообщает Sportsnet Stats в социальной сети X.

Макдэвид догнал по количеству серий из 16 и более результативных матчей подряд бывшего канадского форварда Дениса Савара. Чаще в истории НХЛ такие серии удавались только Петеру Штясны (5), Марио Лемье (5) и Уэйну Гретцки (16).

Всего в текущем сезоне на счету Макдэвида 75 (28+47) очков в 43 матчах.