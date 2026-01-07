Скидки
Макдэвид набрал очки в 16-м матче подряд, по количеству таких серий он четвёртый в НХЛ

Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид продлил свою результативную серию, на протяжении которой набирал хотя бы одно очко за игру в НХЛ, до 16 матчей подряд. Это уже четвёртая подобная серия в карьере форварда, по этому показателю он вышел на четвёртое место в истории лиги, сообщает Sportsnet Stats в социальной сети X.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 08:53 (pp)     2:0 Макдэвид – 35:53     3:0 Лазар (Савуа, Янмарк) – 36:15     4:0 Капанен (Драйзайтль, Подколзин) – 38:52     4:1 О'Райлли (Хаг, Евангелиста) – 43:47     4:2 Бланкенбург (Шефер, Бантинг) – 44:03     5:2 Драйзайтль (Капанен, Подколзин) – 53:46     6:2 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Экхольм) – 59:03    

Макдэвид догнал по количеству серий из 16 и более результативных матчей подряд бывшего канадского форварда Дениса Савара. Чаще в истории НХЛ такие серии удавались только Петеру Штясны (5), Марио Лемье (5) и Уэйну Гретцки (16).

Всего в текущем сезоне на счету Макдэвида 75 (28+47) очков в 43 матчах.

Видео
Хет-трик Макдэвида и две передачи Подколзина помогли «Эдмонтону» обыграть «Нэшвилл»
