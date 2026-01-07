Скидки
Коннор Бедард высказался о непопадании в состав сборной Канады на ОИ-2026

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард отреагировал на своё непопадание в окончательный состав сборной Канады на предстоящие Олимпийские игры 2026 года в Италии.

«Конечно, я чувствую разочарование. Каждый канадец хотел бы быть в команде. Игрок из каждой страны хотел бы играть на Олимпиаде. Но у Канады очень много отличных игроков. Руководству приходилось принимать непростые решения, что, конечно, вызывает уважение. Собралась отличная команда, невозможно злиться на выбранный состав. У меня нет никаких обид», — приводит слова Бедарда журналист Чарли Румелиотис на своей странице в социальной сети X.

