Защитник «Рейнджерс» Фокс внесён в долгосрочный список травмированных

Защитник «Рейнджерс» Фокс внесён в долгосрочный список травмированных
Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс был включён своей командой в долгосрочный список травмированных, из-за чего пропустит 24 дня или 10 ближайших матчей. У хоккеиста повреждение нижней части тела, сообщает B/R Open Ice в социальной сети X.

В нынешнем сезоне НХЛ 27-летний Фокс провёл 30 матчей, в которых отметился 28 (4+24) набранными очками. Ранее защитник не был включён в состав сборной США на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Также в списке травмированных находится российский вратарь Игорь Шестёркин, однако он был помещён туда на время обследования, и, по ранее появившейся информации, его повреждение оказалось несерьёзным, он должен вернуться спустя неделю.

