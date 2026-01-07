Макдэвид вышел на 5-е место в истории НХЛ по голам после штрафных бросков, лидер — Буре

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид реализовал штрафной бросок в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:2). Такой гол стал четвёртым в карьере канадского форварда, он вошёл в топ-5 по этому показателю в истории лиги, сообщает пресс-служба турнира в социальной сети X.

Лидером по количеству реализованных штрафных бросков во время матчей является бывший российский нападающий Павел Буре, у которого семь таких голов. Столько же у действующего форварда «Флориды Пантерз» Брэда Маршана. Шесть — у экс-игрока «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье, пять — у выступавшего за «Тампа-Бэй Лайтнинг» Венсана Лекавалье. По четыре, помимо Макдэвида, ещё у пяти хоккеистов.