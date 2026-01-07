Макдэвид вышел на 5-е место в истории НХЛ по голам после штрафных бросков, лидер — Буре
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид реализовал штрафной бросок в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:2). Такой гол стал четвёртым в карьере канадского форварда, он вошёл в топ-5 по этому показателю в истории лиги, сообщает пресс-служба турнира в социальной сети X.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 08:53 (pp) 2:0 Макдэвид – 35:53 3:0 Лазар (Савуа, Янмарк) – 36:15 4:0 Капанен (Драйзайтль, Подколзин) – 38:52 4:1 О'Райлли (Хаг, Евангелиста) – 43:47 4:2 Бланкенбург (Шефер, Бантинг) – 44:03 5:2 Драйзайтль (Капанен, Подколзин) – 53:46 6:2 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Экхольм) – 59:03
Лидером по количеству реализованных штрафных бросков во время матчей является бывший российский нападающий Павел Буре, у которого семь таких голов. Столько же у действующего форварда «Флориды Пантерз» Брэда Маршана. Шесть — у экс-игрока «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье, пять — у выступавшего за «Тампа-Бэй Лайтнинг» Венсана Лекавалье. По четыре, помимо Макдэвида, ещё у пяти хоккеистов.
