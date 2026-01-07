«Играли с первой и до последней минуты». Свечников — о победе «Каролины» над «Далласом»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о победе своей команды над «Даллас Старз» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин отметил важность триумфа, а также похвалил менталитет партнёров.

«Конечно, это важная победа для нас. Мы играли с первой и до последней минуты. Просто шли вперёд, вперёд, вперёд. Думаю, что это наша ментальность», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

В матче с «Далласом» Свечников сделал четыре результативные передачи. Всего на счету 25-летнего россиянина 43 проведённых матча в нынешнем сезоне НХЛ. В них он сумел отметиться 35 (12+23) набранными очками.