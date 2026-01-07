Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Играли с первой и до последней минуты». Свечников — о победе «Каролины» над «Далласом»

«Играли с первой и до последней минуты». Свечников — о победе «Каролины» над «Далласом»
Комментарии

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о победе своей команды над «Даллас Старз» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин отметил важность триумфа, а также похвалил менталитет партнёров.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Миллер (Свечников, Ахо) – 07:19     1:1 Робертсон – 11:53 (pp)     2:1 Гостисбер (Джарвис, Свечников) – 13:32 (pp)     3:1 Стэнковен (Миллер, Чатфилд) – 18:56     4:1 Миллер (Свечников, Элерс) – 25:17     5:1 Джарвис (Свечников, Элерс) – 26:59 (pp)     5:2 Рантанен (Робертсон) – 40:36     6:2 Каррье (Элерс) – 48:18     6:3 Джонстон (Рантанен, Робертсон) – 58:11 (pp)    

«Конечно, это важная победа для нас. Мы играли с первой и до последней минуты. Просто шли вперёд, вперёд, вперёд. Думаю, что это наша ментальность», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

В матче с «Далласом» Свечников сделал четыре результативные передачи. Всего на счету 25-летнего россиянина 43 проведённых матча в нынешнем сезоне НХЛ. В них он сумел отметиться 35 (12+23) набранными очками.

Материалы по теме
Лучший в истории клуба! Сорокин стал рекордсменом «Айлендерс» в удивительной игре
Лучший в истории клуба! Сорокин стал рекордсменом «Айлендерс» в удивительной игре
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android