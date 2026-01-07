«Играли с первой и до последней минуты». Свечников — о победе «Каролины» над «Далласом»
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о победе своей команды над «Даллас Старз» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин отметил важность триумфа, а также похвалил менталитет партнёров.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Миллер (Свечников, Ахо) – 07:19 1:1 Робертсон – 11:53 (pp) 2:1 Гостисбер (Джарвис, Свечников) – 13:32 (pp) 3:1 Стэнковен (Миллер, Чатфилд) – 18:56 4:1 Миллер (Свечников, Элерс) – 25:17 5:1 Джарвис (Свечников, Элерс) – 26:59 (pp) 5:2 Рантанен (Робертсон) – 40:36 6:2 Каррье (Элерс) – 48:18 6:3 Джонстон (Рантанен, Робертсон) – 58:11 (pp)
«Конечно, это важная победа для нас. Мы играли с первой и до последней минуты. Просто шли вперёд, вперёд, вперёд. Думаю, что это наша ментальность», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.
В матче с «Далласом» Свечников сделал четыре результативные передачи. Всего на счету 25-летнего россиянина 43 проведённых матча в нынешнем сезоне НХЛ. В них он сумел отметиться 35 (12+23) набранными очками.
