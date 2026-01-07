«Это была интересная игра...» Илья Сорокин — о матче, в котором побил рекорд по «сухарям»

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о победе над «Нью-Джерси Дэвилз» (9:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ и установлении рекорда своей команды по количеству матчей «на ноль».

«Я немного нервничал, потому что не играл две недели, и в первые несколько минут чувствовал себя не в своей тарелке. Но после каждого броска я начал чувствовать уверенность, и ребята помогли мне, забив много голов сегодня вечером. Это была интересная игра… Это будет хорошее воспоминание (об установлении рекорда франшизы по «сухим» матчам. — Прим. «Чемпионата»), но прежде всего это результат командной работы. Без команды я бы ничего не добился, так что я благодарен парням за их помощь», — приводит слова Сорокина официальный сайт НХЛ.