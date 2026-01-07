Вратарь «Каролины» превзошёл достижение Самсонова и стал рекордсменом в истории НХЛ

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Брэндон Басси одержал 15-ю победу в своей карьере в НХЛ, потратив на это 18 матчей. По этому показателю он стал рекордсменом в истории лиги, сообщает пресс-служба турнира в социальной сети X.

Ранее рекорд по наименьшему количеству матчей для достижения 15 побед в НХЛ принадлежал нескольким вратарям, в том числе российскому голкиперу Илье Самсонову, ныне выступающему в КХЛ за «Сочи».

Рекордной для Басси стала игра регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз», в котором его команда одержала победу со счётом 6:3. 27-летний американский голкипер отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.