Вратарь «Каролины» превзошёл достижение Самсонова и стал рекордсменом в истории НХЛ
Вратарь «Каролины Харрикейнз» Брэндон Басси одержал 15-ю победу в своей карьере в НХЛ, потратив на это 18 матчей. По этому показателю он стал рекордсменом в истории лиги, сообщает пресс-служба турнира в социальной сети X.
Ранее рекорд по наименьшему количеству матчей для достижения 15 побед в НХЛ принадлежал нескольким вратарям, в том числе российскому голкиперу Илье Самсонову, ныне выступающему в КХЛ за «Сочи».
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Миллер (Свечников, Ахо) – 07:19 1:1 Робертсон – 11:53 (pp) 2:1 Гостисбер (Джарвис, Свечников) – 13:32 (pp) 3:1 Стэнковен (Миллер, Чатфилд) – 18:56 4:1 Миллер (Свечников, Элерс) – 25:17 5:1 Джарвис (Свечников, Элерс) – 26:59 (pp) 5:2 Рантанен (Робертсон) – 40:36 6:2 Каррье (Элерс) – 48:18 6:3 Джонстон (Рантанен, Робертсон) – 58:11 (pp)
Рекордной для Басси стала игра регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз», в котором его команда одержала победу со счётом 6:3. 27-летний американский голкипер отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.
