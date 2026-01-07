Скидки
Коннор Макдэвид прокомментировал свой хет-трик в матче «Эдмонтона» с «Нэшвиллом»

Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид иронично и кратко высказался о своём хет-трике в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:2).

«Я сказал, что хочу бросить шайбу по воротам, и я бросал шайбу по воротам», — приводит слова Макдэвида пресс-служба «Эдмонтона» в социальной сети X.

Примечательно, что одну из трёх своих шайб в матче с «Нэшвиллом» Макдэвид забросил, реализовав штрафной бросок, что позволило ему войти в топ-5 в истории НХЛ по количеству таких голов.

Всего в текущем сезоне на счету 28-летнего Макдэвида 75 (28+47) набранных очков в 43 проведённых матчах.

