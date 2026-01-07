Президент ИИХФ Тардиф рассказал о текущем статусе Украины в организации

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф ответил на вопрос о статусе Украины в организации, а также рассказал о сохраняющейся мотивации местных игроков продолжать заниматься своим видом спорта.

— Каков текущий статус Украины в ИИХФ?

— Я горжусь тем, как участники нашей организации сумели собраться и финансово помочь Украине подготовиться к чемпионату мира. Они приехали в последний момент, они соревнуются, они всё ещё хотят играть за свою страну. Они всё ещё здесь, и мы должны им помочь. Они играют за свою страну. Это их мотивация. Я имею в виду хоккеистов. Но они также играют ради чего-то большего, чем просто игра в хоккей. И, знаете, даже если вы нейтральны, то то, как они сражаются за свою страну, невероятно. Это очень впечатляет, — приводит слова Тардифа The Hockey News.