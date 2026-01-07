Генеральный менеджер «Монреаля» высказался об игре Ивана Демидова

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз высказался об игре за команду российского нападающего Ивана Демидова, отметив, что в условиях его перехода в НХЛ он справляется успешно.

«Когда мы задрафтовали его, мы ожидали, что Иван станет важным игроком в нашей команде. Это нелегко, когда вам приходится переехать через океан в совершенно другую страну. Со всеми вещами за пределами хоккея, с которыми ему приходится иметь дело, быть настолько успешным, как он сейчас, это впечатляюще», — приводит слова Хьюза Chris G в социальной сети X.

В нынешнем сезоне 20-летний Демидов набрал 36 (10+26) очков в 42 сыгранных матчах.