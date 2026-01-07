Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Квартальнов: ЦСКА показал, как надо «мусорные» голы забивать, а мы всю красоту хотим

Квартальнов: ЦСКА показал, как надо «мусорные» голы забивать, а мы всю красоту хотим
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался после поражения от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ (2:4). Специалист категорично отметил, что армейцы сыграли проще его команды, что при этом стало одним из факторов поражения минчан.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Мингачёв (Провольнев, Патрихаев) – 08:45 (5x5)     1:1 Кузнецов (Шипачёв, Энас) – 28:51 (5x3)     1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 29:28 (5x4)     2:2 Карнаухов – 30:59 (5x4)     3:2 Чуркин (Карнаухов) – 35:28 (5x5)     4:2 Калинин (Мингачёв) – 45:56 (5x5)    

«Чуть здоровья, может, не хватило. Точку проиграли, отдавали после этого сопернику преимущество. В начале три удаления в первом периоде нас чуть-чуть прибили. Понимаем, что где-то надо добавлять. ЦСКА понаглее играл, показал, как надо «мусорные» голы забивать. Нам тоже это надо взять, а то мы всю какую-то красоту хотим.

Спад у «Динамо»? Статистика — интересная вещь. Сколько мы получили голов за эти две игры? Есть проблемы в линии обороны. По моментам мы вереди планеты всей. Но ЦСКА нам сегодня показал, как добиваться большего, может быть, меньшими усилиями. Есть вещи, которые мы должны делать, которые раньше делали. За что сегодня можно похвалить «Динамо»? Да ни за что, проиграли», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.

Материалы по теме
Шипачёв набрал 1000-е очко, но судьи отменили гол! Итоги дня в КХЛ
Видео
Шипачёв набрал 1000-е очко, но судьи отменили гол! Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android