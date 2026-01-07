Коннор Макдэвид вышел на 4-е место по хет-трикам в истории «Эдмонтона», до Гретцки — 29
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился тремя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:2), записав на свой счёт 14-й хет-трик за «нефтяников». По этому показателю он вышел на четвёртое место в истории франшизы, сообщает Sportsnet Stats в социальной сети X.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 08:53 (pp) 2:0 Макдэвид – 35:53 3:0 Лазар (Савуа, Янмарк) – 36:15 4:0 Капанен (Драйзайтль, Подколзин) – 38:52 4:1 О'Райлли (Хаг, Евангелиста) – 43:47 4:2 Бланкенбург (Шефер, Бантинг) – 44:03 5:2 Драйзайтль (Капанен, Подколзин) – 53:46 6:2 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Экхольм) – 59:03
Макдэвид обошёл по количеству хет-триков за «Эдмонтон» бывшего форварда Марка Мессье, которому 13 раз удалось забросить три шайбы в одном матче. Рекордсменом франшизы по этому показателю является легендарный нападающий Уэйн Гретцки. На его счету 43 хет-трика за «Ойлерз».
Макдэвид также уступает по количеству хет-триков за «Эдмонтон» бывшим нападающим Яри Курри и Гленну Андерсону, у них по 20 игр с тремя заброшенными шайбами.
