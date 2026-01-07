Коннор Макдэвид вышел на 4-е место по хет-трикам в истории «Эдмонтона», до Гретцки — 29

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился тремя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:2), записав на свой счёт 14-й хет-трик за «нефтяников». По этому показателю он вышел на четвёртое место в истории франшизы, сообщает Sportsnet Stats в социальной сети X.

Макдэвид обошёл по количеству хет-триков за «Эдмонтон» бывшего форварда Марка Мессье, которому 13 раз удалось забросить три шайбы в одном матче. Рекордсменом франшизы по этому показателю является легендарный нападающий Уэйн Гретцки. На его счету 43 хет-трика за «Ойлерз».

Макдэвид также уступает по количеству хет-триков за «Эдмонтон» бывшим нападающим Яри Курри и Гленну Андерсону, у них по 20 игр с тремя заброшенными шайбами.