«Позор, это просто смешно». Вратарь «Нью-Джерси» — о девяти пропущенных шайбах за матч
Вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Якоб Маркстрём высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс», в котором «дьяволы» потерпели разгромное поражение 0:9. Шведский голкипер пропустил все девять шайб, отразив 15 бросков.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
9 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Барзал (Пулок, Шефер) – 01:08 2:0 Дюклер (Пелеч) – 04:01 3:0 Дюклер (Сизикас) – 13:31 4:0 Дюклер (Барзал, Деанджело) – 23:29 5:0 Хольмстрём (Барзал, Пулок) – 31:12 6:0 Сизикас – 41:34 7:0 Деанджело (Дюклер, Шабанов) – 51:28 8:0 Ритчи (Деанджело) – 58:36 9:0 Сизикас (Дюклер, Мейфилд) – 59:02
«Это позор. Это всё, что я могу сказать об этом. Пропустить девять голов с моей стороны — это… да, это просто смешно», — приводит слова Маркстрёма журналистка Кристи Фланнери на своей странице в социальной сети X.
Отметим, что ворота «Айлендерс» в данном матче защищал российский вратарь Илья Сорокин, отразивший 44 броска. Его «сухарь» стал рекордным 26-м в истории клуба.
