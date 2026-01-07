«Позор, это просто смешно». Вратарь «Нью-Джерси» — о девяти пропущенных шайбах за матч

Вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Якоб Маркстрём высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс», в котором «дьяволы» потерпели разгромное поражение 0:9. Шведский голкипер пропустил все девять шайб, отразив 15 бросков.

«Это позор. Это всё, что я могу сказать об этом. Пропустить девять голов с моей стороны — это… да, это просто смешно», — приводит слова Маркстрёма журналистка Кристи Фланнери на своей странице в социальной сети X.

Отметим, что ворота «Айлендерс» в данном матче защищал российский вратарь Илья Сорокин, отразивший 44 броска. Его «сухарь» стал рекордным 26-м в истории клуба.