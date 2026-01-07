Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Малкин оценил шансы «Питтсбург Пингвинз» выйти в плей-офф НХЛ

Евгений Малкин оценил шансы «Питтсбург Пингвинз» выйти в плей-офф НХЛ
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о форме команды в последних матчах, а также оценил шансы «пингвинов» выйти в плей-офф НХЛ.

«Я вам уже говорил, у нас отличная команда. У нас собраны хорошие ребята. У нас было семь-восемь сложных матчей, но теперь мы вернулись. Было много взлётов и падений, но прямо сейчас последние пару матчей парни играли прекрасно.

Когда мы играем правильно, когда мы играем с умом, мы можем обыграть любую команду. Мы доказали это в последних пяти матчах. Мы играли прекрасно. Мы каждый матч сражаемся за попадание в плей-офф. Мы знаем, что осталось ещё больше 40 матчей, так что настроены сыграть их все. И да, у нас будет длинная пауза, Олимпиада. Быть умными, восстановиться после травм, продолжать работать. И после февраля для нас будет большой вызов, безусловно, так как в этом году у каждой команды есть шансы выйти в плей-офф», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Материалы по теме
«Болело каждый день». Малкин — о восстановлении от травмы, из-за которой пропустил 15 игр
Малкин отреагировал на достижение Кросби статуса лучшего бомбардира в истории «Питтсбурга»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android