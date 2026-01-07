Евгений Малкин оценил шансы «Питтсбург Пингвинз» выйти в плей-офф НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о форме команды в последних матчах, а также оценил шансы «пингвинов» выйти в плей-офф НХЛ.

«Я вам уже говорил, у нас отличная команда. У нас собраны хорошие ребята. У нас было семь-восемь сложных матчей, но теперь мы вернулись. Было много взлётов и падений, но прямо сейчас последние пару матчей парни играли прекрасно.

Когда мы играем правильно, когда мы играем с умом, мы можем обыграть любую команду. Мы доказали это в последних пяти матчах. Мы играли прекрасно. Мы каждый матч сражаемся за попадание в плей-офф. Мы знаем, что осталось ещё больше 40 матчей, так что настроены сыграть их все. И да, у нас будет длинная пауза, Олимпиада. Быть умными, восстановиться после травм, продолжать работать. И после февраля для нас будет большой вызов, безусловно, так как в этом году у каждой команды есть шансы выйти в плей-офф», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.