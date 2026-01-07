Андрей Свечников признан одной из звёзд дня в НХЛ, Илья Сорокин с рекордом клуба — нет

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своих официальных ресурсах объявила имена трёх звёзд прошедшего игрового дня.
Третьей звездой дня был признан российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, сделавший четыре голевые передачи в матче с «Даллас Старз» (6:3), второй — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, оформивший хет-трик в игре с «Нэшвилл Предаторз» (6:2), первой — игрок «Нью-Йорк Айлендерс» Энтони Дюклер, набравший пять очков во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (9:0).
Отметим, что одноклубник Дюклера российский вратарь Илья Сорокин, отразивший все 44 броска по своим воротам и ставший рекордсменом «Айлендерс» по количеству «сухих» матчей в истории франшизы, не попал в тройку.