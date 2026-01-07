Скидки
Коннор Макдэвид первым в нынешнем сезоне НХЛ набрал 75 очков
Комментарии

Капитан и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал первым игроком в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), набравшим 75 очков в регулярном чемпионате. На это у канадского форварда ушло 43 матча.

28-летний Макдэвид в текущем сезоне успел отметиться 28 заброшенными шайбами и 47 результативными передачами. В последнем на нынешний момент матче своей команды с «Нэшвилл Предаторз» (6:2) нападающий отметился хет-триком.

Макдэвид возглавляет гонку бомбардиров НХЛ, следом за ним идёт другой канадский нападающий, Натан Маккиннон, выступающий за «Колорадо Эвеланш». На его счету 74 (35+39) очка в 42 матчах.

