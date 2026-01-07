Защитника «Виннипега» Флёри унесли на носилках после жёсткого столкновения, он в больнице

Скидки
Защитника «Виннипега» Флёру унесли на носилках после жёсткого столкновения, он в больнице

Защитник «Виннипег Джетс» Хейдн Флёри был доставлен в больницу на машине скорой помощи после полученного повреждения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ), сообщает пресс-служба канадского клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Перфетти (Тэйвз, Моррисси) – 05:16     2:0 Шенн (Виларди, Лаури) – 32:04     2:1 Стоун (Дорофеев, Марнер) – 39:09 (pp)     2:2 Хауден (Ханифин, Гертл) – 48:13     3:2 Коннор (Виларди) – 54:56     3:3 Смит (Саад, Хаттон) – 55:55     3:4 Гертл (Марнер, Айкел) – 64:47 (pp)    

Отмечается, что при выписке он был в полном сознании и мог двигать конечностями. Команда предоставит дополнительную информацию, как только она появится.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Флёри получил травму после силового приёма от игрока «Вегаса» Кигана Колесара в первом периоде. Он врезался в борт, а удар пришёлся на верхнюю часть спины и шею. Все игроки «Виннипега» вышли на лёд, когда 29-летнего Флёри увозили со льда.

