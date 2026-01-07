Защитника «Виннипега» Флёри унесли на носилках после жёсткого столкновения, он в больнице
Поделиться
Защитник «Виннипег Джетс» Хейдн Флёри был доставлен в больницу на машине скорой помощи после полученного повреждения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ), сообщает пресс-служба канадского клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Перфетти (Тэйвз, Моррисси) – 05:16 2:0 Шенн (Виларди, Лаури) – 32:04 2:1 Стоун (Дорофеев, Марнер) – 39:09 (pp) 2:2 Хауден (Ханифин, Гертл) – 48:13 3:2 Коннор (Виларди) – 54:56 3:3 Смит (Саад, Хаттон) – 55:55 3:4 Гертл (Марнер, Айкел) – 64:47 (pp)
Отмечается, что при выписке он был в полном сознании и мог двигать конечностями. Команда предоставит дополнительную информацию, как только она появится.
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Флёри получил травму после силового приёма от игрока «Вегаса» Кигана Колесара в первом периоде. Он врезался в борт, а удар пришёлся на верхнюю часть спины и шею. Все игроки «Виннипега» вышли на лёд, когда 29-летнего Флёри увозили со льда.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 января 2026
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:33
-
13:14
-
13:06
-
12:51
-
12:35
-
12:24
-
12:04
-
11:49
-
11:27
-
11:12
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:48
-
10:29
-
10:13
-
10:00
-
09:59
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
09:15
-
09:01
-
08:54
-
08:53
-
08:47
-
08:46
-
08:30
-
08:20