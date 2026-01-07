Защитника «Виннипега» Флёри унесли на носилках после жёсткого столкновения, он в больнице

Защитник «Виннипег Джетс» Хейдн Флёри был доставлен в больницу на машине скорой помощи после полученного повреждения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ), сообщает пресс-служба канадского клуба.

Отмечается, что при выписке он был в полном сознании и мог двигать конечностями. Команда предоставит дополнительную информацию, как только она появится.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Флёри получил травму после силового приёма от игрока «Вегаса» Кигана Колесара в первом периоде. Он врезался в борт, а удар пришёлся на верхнюю часть спины и шею. Все игроки «Виннипега» вышли на лёд, когда 29-летнего Флёри увозили со льда.