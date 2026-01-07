«Это просто позор». Форвард «Нью-Джерси» Хишир — о поражении 0:9 от «Айлендерс»

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир высказался о поражении от «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 0:9 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Швейцарский форвард назвал выступление своей команды в данной игре позорным и заявил, что готов взять ответственность за исправление ситуации.

«Пропустить девять шайб — это просто позор. Мы должны как можно быстрее прийти в себя, и я беру ответственность за это. Я ожидаю от себя мощной ответной игры и жду того же от своей команды», — приводит слова Хишира журналистка Аманда Стейн на своей странице в социальной сети X.

Ворота «Дэвилз» в этом матче защищал швед Якоб Маркстрём, он пропустил все девять шайб.