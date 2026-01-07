«Это просто позор». Форвард «Нью-Джерси» Хишир — о поражении 0:9 от «Айлендерс»
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир высказался о поражении от «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 0:9 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Швейцарский форвард назвал выступление своей команды в данной игре позорным и заявил, что готов взять ответственность за исправление ситуации.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
9 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Барзал (Пулок, Шефер) – 01:08 2:0 Дюклер (Пелеч) – 04:01 3:0 Дюклер (Сизикас) – 13:31 4:0 Дюклер (Барзал, Деанджело) – 23:29 5:0 Хольмстрём (Барзал, Пулок) – 31:12 6:0 Сизикас – 41:34 7:0 Деанджело (Дюклер, Шабанов) – 51:28 8:0 Ритчи (Деанджело) – 58:36 9:0 Сизикас (Дюклер, Мейфилд) – 59:02
«Пропустить девять шайб — это просто позор. Мы должны как можно быстрее прийти в себя, и я беру ответственность за это. Я ожидаю от себя мощной ответной игры и жду того же от своей команды», — приводит слова Хишира журналистка Аманда Стейн на своей странице в социальной сети X.
Ворота «Дэвилз» в этом матче защищал швед Якоб Маркстрём, он пропустил все девять шайб.
