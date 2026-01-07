Скидки
Стал известен состав сборной Дании по хоккею на Олимпийские игры — 2026

Стал известен состав сборной Дании по хоккею на Олимпийские игры — 2026
Сборная Дании по хоккею объявила состав команды на предстоящий турнир Олимпийских игр 2026 года в Италии, сообщает Международная федерация хоккея в социальной сети X.

Вратари: Фредерик Андерсен («Каролина Харрикейнз», НХЛ), Фредерик Диков («ХВ71», Швеция), Мадс Сёгор («Оттава Сенаторз», НХЛ).

Защитники: Андерс Кох («Грац 99», Австрия), Йеспер Йенсен («Клагенфюрт», Австрия), Маркус Лауридсен («Пустерталь», Италия), Матиас Лассен («Изерлон Рустерс», Германия), Николас Йенсен («Фиштаун Пингвинз», Германия), Оливер Лауридсен («ТПС», Финляндия), Филлип Бруггиссер («Фиштаун Пингвинз», Германия).

Нападающие: Александер Труэ («ЮП», Финляндия), Кристиан Вайсе («Фиштаун Пингвинз», Германия), Фредерик Сторм («Кёльнер Хайе», Германия), Йоахим Блихфельд («Таппара», Финляндия), Йонас Рендбьерг («Вегас Голден Найтс», НХЛ), Ларс Эллер («Оттава Сенаторз», НХЛ), Матиас Бау («Хёрнинг Блю Фокс», Дания), Миккель Огор («Шеллефтео», Швеция), Мортен Поулсен («Хёрнинг Блю Фокс», Дания), Ник Олесен («Мотор», Чехия), Никлас Йенсен («Рапперсвиль-Йона Лейкерс», Швейцария), Николай Элерс («Каролина Харрикейнз», НХЛ), Оливер Бьёркстранд («Тампа-Бэй Лайтнинг», НХЛ), Оскар Фискер Мёльгор («Сиэтл Кракен», НХЛ), Патрик Расселл («Кёльнер Хайе», Германия).

