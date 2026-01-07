«Очень много эмоций было». Форвард «Авангарда» Окулов — о победе над «Ак Барсом»

Нападающий омского «Авангарда» Константин Окулов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:1).

— Тяжелая игра, близко идём с ними в таблице.

— Может, принципиальный матч? Борьба за второе место в конференции.

— Нет, такого не чувствовалось. Мы готовились к серьёзной игре. Забили только в третьем периоде. Может, не так много голов, но интересная игра была. Много моментов, хорошо играли вратари. Очень много эмоций было. Впереди будет ещё одна интересная игра.

— В последних восьми играх против Казани у вас семь побед. И казанцы больше двух не забивают. В чём секрет?

— Не задумывался об этом. Мы отталкиваемся от своей игры. Если мы будем делать то, что от нас требует тренер, то не будет проблем, — приводит слова Окулова Metaratings.