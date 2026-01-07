Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Очень много эмоций было». Форвард «Авангарда» Окулов — о победе над «Ак Барсом»

«Очень много эмоций было». Форвард «Авангарда» Окулов — о победе над «Ак Барсом»
Комментарии

Нападающий омского «Авангарда» Константин Окулов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Чеккони, Шарипзянов) – 40:43 (5x5)     1:1 Алистров (Семёнов, Хмелевски) – 42:35 (5x5)     1:2 Шарипзянов (Маклауд, Чеккони) – 45:32 (5x5)    

— Тяжелая игра, близко идём с ними в таблице.

— Может, принципиальный матч? Борьба за второе место в конференции.
— Нет, такого не чувствовалось. Мы готовились к серьёзной игре. Забили только в третьем периоде. Может, не так много голов, но интересная игра была. Много моментов, хорошо играли вратари. Очень много эмоций было. Впереди будет ещё одна интересная игра.

— В последних восьми играх против Казани у вас семь побед. И казанцы больше двух не забивают. В чём секрет?
— Не задумывался об этом. Мы отталкиваемся от своей игры. Если мы будем делать то, что от нас требует тренер, то не будет проблем, — приводит слова Окулова Metaratings.

Материалы по теме
Шипачёв набрал 1000-е очко, но судьи отменили гол! Итоги дня в КХЛ
Видео
Шипачёв набрал 1000-е очко, но судьи отменили гол! Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android