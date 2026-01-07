«Молодой парень, воплощающий мечту в жизнь». Словацкий игрок «Сан-Хосе» — о Чернышове

Словацкий нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Павол Регенда высказался об игре российского форварда «акул» Игоря Чернышова, отметив, что тот заслужил свой шанс проявить себя в НХЛ.

«В АХЛ он был действительно хорош во всех аспектах игры: в большинстве, в меньшинстве, пять на пять. Так что он заслужил это и получил свой шанс. Кажется, что в команде довольны им, он отлично выглядит на льду. То, что он делает сейчас, он делал и в «Барракуде». Так что я совсем не удивлён. Он заслуживает практически всего, что имеет сейчас. Я рад за него, он молодой парень, воплощающий мечту в жизнь», — приводит слова Регенды San Jose Hockey Now.

20-летний Чернышов в текущем сезоне сыграл девять матчей в НХЛ, набрав в них 8 (3+5) очков.