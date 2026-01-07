«Нью-Йорк Айлендерс» забил девять голов в матче НХЛ впервые за 15 лет

«Нью-Йорк Айлендерс» разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 9:0. В последний раз до сегодня, 7 января, девять шайб «островитяне» забрасывали 15 лет назад — 11 февраля 2011 года они обыграли «Питтсбург Пингвинз» 9:3. Об этом сообщает пресс-служба лиги в социальной сети X.

Победа над «Дэвилз» также стала повторением рекорда клуба по самой крупной «сухой» победе. Ранее «Нью-Йорк Айлендерс» выигрывал матч со счётом 9:0 в январе 1986 года. Примечательно, что тогда обыгран был тоже «Питтсбург».

Отметим, что в воротах «Нью-Джерси» полный матч провёл и пропустил все девять шайб Якоб Маркстрём.