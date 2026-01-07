«Нью-Йорк Айлендерс» забил девять голов в матче НХЛ впервые за 15 лет
«Нью-Йорк Айлендерс» разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 9:0. В последний раз до сегодня, 7 января, девять шайб «островитяне» забрасывали 15 лет назад — 11 февраля 2011 года они обыграли «Питтсбург Пингвинз» 9:3. Об этом сообщает пресс-служба лиги в социальной сети X.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
9 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Барзал (Пулок, Шефер) – 01:08 2:0 Дюклер (Пелеч) – 04:01 3:0 Дюклер (Сизикас) – 13:31 4:0 Дюклер (Барзал, Деанджело) – 23:29 5:0 Хольмстрём (Барзал, Пулок) – 31:12 6:0 Сизикас – 41:34 7:0 Деанджело (Дюклер, Шабанов) – 51:28 8:0 Ритчи (Деанджело) – 58:36 9:0 Сизикас (Дюклер, Мейфилд) – 59:02
Победа над «Дэвилз» также стала повторением рекорда клуба по самой крупной «сухой» победе. Ранее «Нью-Йорк Айлендерс» выигрывал матч со счётом 9:0 в январе 1986 года. Примечательно, что тогда обыгран был тоже «Питтсбург».
Отметим, что в воротах «Нью-Джерси» полный матч провёл и пропустил все девять шайб Якоб Маркстрём.
