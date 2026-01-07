Скидки
Главная Хоккей Новости

«Это сложнее, чем играть во Флориде». Сундин — о статусе Мэттьюса как капитана «Торонто»

Комментарии

Легенда «Торонто Мэйпл Лифс» и член Зала хоккейной славы Матс Сундин высказался о статусе нынешнего нападающего и капитана команды Остона Мэттьюса, отметив, что быть лидером данного клуба сложнее, чем играть за коллектив из штата Флорида.

«Капитанство создаёт дополнительное давление, приходится гораздо больше взаимодействовать со СМИ и болельщиками… Это немного сложнее, чем играть на таком рынке, как Флорида… Поэтому я очень впечатлён тем, как он с этим справляется», — приводит слова Сундина журналист Джесси Блейк на своей странице в социальной сети X.

Напомним, несколько дней назад Мэттьюс стал лучшим снайпером в истории «Торонто», превзойдя достижение Сундина, равное 421 заброшенной шайбе.

Комментарии
