«Это сложнее, чем играть во Флориде». Сундин — о статусе Мэттьюса как капитана «Торонто»

Легенда «Торонто Мэйпл Лифс» и член Зала хоккейной славы Матс Сундин высказался о статусе нынешнего нападающего и капитана команды Остона Мэттьюса, отметив, что быть лидером данного клуба сложнее, чем играть за коллектив из штата Флорида.

«Капитанство создаёт дополнительное давление, приходится гораздо больше взаимодействовать со СМИ и болельщиками… Это немного сложнее, чем играть на таком рынке, как Флорида… Поэтому я очень впечатлён тем, как он с этим справляется», — приводит слова Сундина журналист Джесси Блейк на своей странице в социальной сети X.

Напомним, несколько дней назад Мэттьюс стал лучшим снайпером в истории «Торонто», превзойдя достижение Сундина, равное 421 заброшенной шайбе.