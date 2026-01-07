«Сан-Хосе» внёс Мухамадуллина в список травмированных, вместо него вызван форвард Миса

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Шакир Мухамадуллин переведён в список травмированных игроков, сообщает пресс-служба калифорнийского клуба НХЛ в социальной сети X.

Отмечается, что вместо российского защитника в основной состав «акул» был вызван нападающий Майкл Миса, завершивший свои выступления на молодёжном чемпионате мира 2026 года в США со сборной Канады выигрышем бронзовых медалей.

23-летний Мухамадуллин сыграл за «Сан-Хосе» 23 матча в текущем сезоне, отметившись в них 6 (2+4) набранными очками.

18-летний Миса провёл семь игр, в которых записал на свой счёт 3 (1+2) очка. На молодёжном чемпионате мира он набрал 7 (2+5) очков в семи встречах.