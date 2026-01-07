Скидки
Защитник «Автомобилиста» Трямкин дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу по итогам матча регулярного чемпионата Фонбет КХЛ с челябинским «Трактором» (1:3), сообщает пресс-служба лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На шестой минуте второго периода после остановки игры Трямкин ударил клюшкой в лицо нападающего «Трактора» Егора Коршкова. После эпизода судьи изучили момент и удалили игрока обороны «Автомобилиста» до конца матча.

31-летний Трямкин в нынешнем сезоне КХЛ сыграл 16 матчей, отметившись в них 5 (2+3) набранными очками.

