Московское «Динамо» прервало серию поражений, всухую победив в гостях ХК «Сочи»
В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2026, среда. 14:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Шараканов (Уил, Сикьюра) – 06:41 (5x5) 0:2 Комтуа (Пыленков, Уил) – 38:15 (5x4) 0:3 Слепышев (Ожиганов, Дер-Аргучинцев) – 44:10 (5x4)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
На седьмой минуте первого периода защитник бело-голубых Магомед Шараканов открыл счёт во встрече. На 19-й минуте второго периода форвард Макс Комтуа удвоил преимущество «Динамо». На пятой минуте третьего периода нападающий Антон Слепышев сделал счёт 3:0 в пользу гостей.
После данной победы «Динамо» прервало свою трёхматчевую серию поражений.
В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Сочи» сыграет дома с «Ладой» 9 января. «Динамо» 12 января примет «Торпедо».
Комментарии
