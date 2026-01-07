Скидки
Хоккей

ХК Сочи — Динамо М, результат матча 7 января 2026 года, счёт 0:3, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» прервало серию поражений, всухую победив в гостях ХК «Сочи»
Комментарии

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2026, среда. 14:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Шараканов (Уил, Сикьюра) – 06:41 (5x5)     0:2 Комтуа (Пыленков, Уил) – 38:15 (5x4)     0:3 Слепышев (Ожиганов, Дер-Аргучинцев) – 44:10 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На седьмой минуте первого периода защитник бело-голубых Магомед Шараканов открыл счёт во встрече. На 19-й минуте второго периода форвард Макс Комтуа удвоил преимущество «Динамо». На пятой минуте третьего периода нападающий Антон Слепышев сделал счёт 3:0 в пользу гостей.

После данной победы «Динамо» прервало свою трёхматчевую серию поражений.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Сочи» сыграет дома с «Ладой» 9 января. «Динамо» 12 января примет «Торпедо».

Комментарии
