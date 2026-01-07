Московское «Динамо» прервало серию поражений, всухую победив в гостях ХК «Сочи»

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На седьмой минуте первого периода защитник бело-голубых Магомед Шараканов открыл счёт во встрече. На 19-й минуте второго периода форвард Макс Комтуа удвоил преимущество «Динамо». На пятой минуте третьего периода нападающий Антон Слепышев сделал счёт 3:0 в пользу гостей.

После данной победы «Динамо» прервало свою трёхматчевую серию поражений.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Сочи» сыграет дома с «Ладой» 9 января. «Динамо» 12 января примет «Торпедо».