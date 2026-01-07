Защитник «Локомотива» Мартин Гернат сыграет за сборную Словакии на Олимпиаде

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:5 ОТ) заявил, что защитник ярославского клуба Мартин Гернат примет участие в Олимпийских играх в составе сборной Словакии.

«Да, его вызвали, он поедет на Олимпиаду. Что касается его замены, никаких планов, чтобы взять защитника со стороны, нет. У нас достаточно квалифицированных защитников, подрастают ребята в молодёжной команде. Традиционно сильная сторона «Локомотива», что есть развитие среди игроков», — приводит слова Хартли ТАСС.

32-летний Гернат в текущем сезоне записал на свой счёт 23 (8+15) очка.