Защитник «Локомотива» Мартин Гернат сыграет за сборную Словакии на Олимпиаде

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат сыграет за сборную Словакии на Олимпиаде
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:5 ОТ) заявил, что защитник ярославского клуба Мартин Гернат примет участие в Олимпийских играх в составе сборной Словакии.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Черепанов (Берёзкин) – 03:50 (5x5)     0:2 Шалунов (Каюмов, Гернат) – 19:24 (5x5)     1:2 Джонсон (Толчинский, Вовченко) – 25:15 (5x4)     2:2 Козлов (Вовченко) – 45:54 (5x5)     2:3 Каюмов (Шалунов) – 47:05 (5x5)     3:3 Силантьев (Михайлис, Ткачёв) – 49:03 (5x4)     4:3 Хабаров (Коробкин, Коротков) – 55:46 (5x5)     4:4 Гернат (Сергеев, Каюмов) – 59:12 (6x5)     5:4 Орехов (Михайлис) – 64:51 (3x3)    

«Да, его вызвали, он поедет на Олимпиаду. Что касается его замены, никаких планов, чтобы взять защитника со стороны, нет. У нас достаточно квалифицированных защитников, подрастают ребята в молодёжной команде. Традиционно сильная сторона «Локомотива», что есть развитие среди игроков», — приводит слова Хартли ТАСС.

32-летний Гернат в текущем сезоне записал на свой счёт 23 (8+15) очка.

