Защитник «Локомотива» Мартин Гернат сыграет за сборную Словакии на Олимпиаде
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:5 ОТ) заявил, что защитник ярославского клуба Мартин Гернат примет участие в Олимпийских играх в составе сборной Словакии.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Черепанов (Берёзкин) – 03:50 (5x5) 0:2 Шалунов (Каюмов, Гернат) – 19:24 (5x5) 1:2 Джонсон (Толчинский, Вовченко) – 25:15 (5x4) 2:2 Козлов (Вовченко) – 45:54 (5x5) 2:3 Каюмов (Шалунов) – 47:05 (5x5) 3:3 Силантьев (Михайлис, Ткачёв) – 49:03 (5x4) 4:3 Хабаров (Коробкин, Коротков) – 55:46 (5x5) 4:4 Гернат (Сергеев, Каюмов) – 59:12 (6x5) 5:4 Орехов (Михайлис) – 64:51 (3x3)
«Да, его вызвали, он поедет на Олимпиаду. Что касается его замены, никаких планов, чтобы взять защитника со стороны, нет. У нас достаточно квалифицированных защитников, подрастают ребята в молодёжной команде. Традиционно сильная сторона «Локомотива», что есть развитие среди игроков», — приводит слова Хартли ТАСС.
32-летний Гернат в текущем сезоне записал на свой счёт 23 (8+15) очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 января 2026
-
17:10
-
17:02
-
16:40
-
16:18
-
16:08
-
15:53
-
15:32
-
15:18
-
14:54
-
14:32
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:33
-
13:14
-
13:06
-
12:51
-
12:35
-
12:24
-
12:04
-
11:49
-
11:27
-
11:12
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:48
-
10:29
-
10:13
-
10:00
-
09:59
-
09:45
-
09:35
-
09:30