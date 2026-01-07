«Вашингтон» — «Даллас»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

В ночь на 8 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится встреча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Даллас Старз». Игра на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первом матче победу с минимальным счётом 1:0 одержал «Даллас».

«Вашингтон» провёл 43 встречи, в которых набрал 50 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» с 58 очками после 43 матчей находится на второй строчке в Западной конференции.