Евгений Кузнецов провёл тренировку на тренажёрах с хоккеистами «Салавата Юлаева»

Нападающий Евгений Кузнецов провёл тренировку на тренажёрах с хоккеистами «Салавата Юлаева» Григорием Паниным и Алексеем Василевским.

Фотографию опубликовал Панин в своём телеграм-канале.

В понедельник, 5 января, уфимский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним нападающим до конца текущего сезона. До этого форвард был отправлен в список отказов своей предыдущей командой, магнитогорским «Металлургом».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Евгений Кузнецов сыграл 15 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач.

Ранее Кузнецов провёл съёмку с орлом для «Салавата Юлаева».