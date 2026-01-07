Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил сухую победу над «Сочи»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победный гостевой матч с ХК «Сочи» (3:0) и высказался об изменениях в сочетаниях звеньев бело-голубых.

«Мы такую перестановку сделали ещё в предыдущем матче, когда проигрывали и хотели его спасти. Ещё ищем сочетания. Гусев — Уил — Сикьюра — это у нас первое звено, и они давно играют вместе. Хотелось посмотреть, как там будет играть Семён [Дер-Аргучинцев]. Мы сделали выводы после первой встречи, сегодня была совсем другая игра. Поэтому такой результат», — приводит слова Козлова сайт КХЛ.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Сочи» сыграет дома с «Ладой» 9 января. «Динамо» 12 января примет «Торпедо».