Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил сухую победу над «Сочи»
Поделиться
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победный гостевой матч с ХК «Сочи» (3:0) и высказался об изменениях в сочетаниях звеньев бело-голубых.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2026, среда. 14:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Шараканов (Уил, Сикьюра) – 06:41 (5x5) 0:2 Комтуа (Пыленков, Уил) – 38:15 (5x4) 0:3 Слепышев (Ожиганов, Дер-Аргучинцев) – 44:10 (5x4)
«Мы такую перестановку сделали ещё в предыдущем матче, когда проигрывали и хотели его спасти. Ещё ищем сочетания. Гусев — Уил — Сикьюра — это у нас первое звено, и они давно играют вместе. Хотелось посмотреть, как там будет играть Семён [Дер-Аргучинцев]. Мы сделали выводы после первой встречи, сегодня была совсем другая игра. Поэтому такой результат», — приводит слова Козлова сайт КХЛ.
В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Сочи» сыграет дома с «Ладой» 9 января. «Динамо» 12 января примет «Торпедо».
Материалы по теме
Комментарии
- 7 января 2026
-
17:10
-
17:02
-
16:40
-
16:18
-
16:08
-
15:53
-
15:32
-
15:18
-
14:54
-
14:32
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:33
-
13:14
-
13:06
-
12:51
-
12:35
-
12:24
-
12:04
-
11:49
-
11:27
-
11:12
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:48
-
10:29
-
10:13
-
10:00
-
09:59
-
09:45
-
09:35
-
09:30