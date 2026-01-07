«Во втором периоде можно было решать вопросы». Тренер «Сочи» — о поражении от «Динамо»
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2026, среда. 14:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Шараканов (Уил, Сикьюра) – 06:41 (5x5) 0:2 Комтуа (Пыленков, Уил) – 38:15 (5x4) 0:3 Слепышев (Ожиганов, Дер-Аргучинцев) – 44:10 (5x4)
«Во втором периоде мы прибавили в движении, перевели игру в зону атаки, можно было решать вопросы. Но сегодня не удалось перекрыть спецбригаду большинства «Динамо». А в третьем периоде уже третий матч нам не хватает силёнок — кто-то после болезни, кто-то заболел. К следующей игре будем смотреть: кто будет в оптимальном состоянии, кто будет здоров — от этого и станем отталкиваться при формировании состава», — приводит слова Михайлова сайт КХЛ.
В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Сочи» сыграет дома с «Ладой» 9 января. «Динамо» 12 января примет «Торпедо».
