Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мучаюсь с этим уже четвёртый месяц». Шипачёв — об ожидании 1000‑го очка в КХЛ

«Мучаюсь с этим уже четвёртый месяц». Шипачёв — об ожидании 1000‑го очка в КХЛ
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался об ожидании 1000‑го очка в своей карьере в КХЛ.

— Насколько на вас давит эта шумиха с 1000-м очком?
— Мучаюсь с этим уже четвёртый месяц. Ну, а как иначе сказать? Видите, как «кайфую» от этой ситуации. Очки набираются как непонятно что. Каждое даётся с большим трудом.

— Мечтаете скинуть с себя этот груз?
— Я бы хотел это сбросить с себя давным‑давно, ещё в прошлом сезоне. Но видите, как выходит. Значит, не так хорошо играю.

— Вам часто напоминают о рекорде?
— Каждый день, — цитирует Шипачёва «Матч ТВ».

В матче с ЦСКА (2:4) Шипачёв отметился голевой передачей. Теперь на счету 38‑летнего форварда 999 (314+685) очков в КХЛ.

Материалы по теме
Судьи отменили гол минского «Динамо» — Шипачёв мог набрать 1000-е очко в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android