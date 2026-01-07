«Мучаюсь с этим уже четвёртый месяц». Шипачёв — об ожидании 1000‑го очка в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался об ожидании 1000‑го очка в своей карьере в КХЛ.

— Насколько на вас давит эта шумиха с 1000-м очком?

— Мучаюсь с этим уже четвёртый месяц. Ну, а как иначе сказать? Видите, как «кайфую» от этой ситуации. Очки набираются как непонятно что. Каждое даётся с большим трудом.

— Мечтаете скинуть с себя этот груз?

— Я бы хотел это сбросить с себя давным‑давно, ещё в прошлом сезоне. Но видите, как выходит. Значит, не так хорошо играю.

— Вам часто напоминают о рекорде?

— Каждый день, — цитирует Шипачёва «Матч ТВ».

В матче с ЦСКА (2:4) Шипачёв отметился голевой передачей. Теперь на счету 38‑летнего форварда 999 (314+685) очков в КХЛ.