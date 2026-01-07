Скидки
«Восточным дерби я бы не назвал». Александр Андриевский — об игре «Амура» с «Шанхаем»

Комментарии

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал сухое поражение от «Шанхайских Драконов» (0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2026, среда. 14:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Брынцев (Сюсиз, Каблуков) – 27:23 (5x5)     2:0 Меркли (Сюсиз, Саттер) – 59:17 (en)    

«Мало что получилось у нас. Особенно в зоне атаки. Много брака, потерь. Всё пошло не так. В первом периоде четыре удаления: одни играют, «наедаются», другие сидят. Не самая лучшая игра по содержанию. Не хватило концентрации, все шайбы забрасывать хотели. Счёт, пожалуй, закономерен. Моменты были, но, не забрасывая, не выиграть. Дело не во времени начала матча. Не хочется искать оправданий. Нужно проанализировать игру.

Восточным дерби я бы такое противостояние не назвал. Играй мы на Дальнем Востоке или в Китае — ещё может быть. А сейчас в Петербурге актуальнее петербургское дерби.

Яков Рылов, конечно, ещё только в стадии перехода от позиции игрока в тренерскую. Он ещё в игре как хоккеист. Это проблема всех только завершивших карьеру игроков, которые головой ещё не закончили. Хочется ему пожелать немножко успокоить свои эмоции», — цитирует Андриевского сайт КХЛ.

Комментарии
